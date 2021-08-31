Растет количество жертв урагана «Ида»
31 августа 202104:04
Уже два человека стал жертвой урагана «Ида», который в настоящее время бушует в американском штате Луизиана, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось об одном погибшем, которого придавило дерево. Второй человек утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды. В настоящее время устанавливается его личность.
Ранее президент США Джо Байден признал стихийным бедствием обрушившийся на американский штат Луизиана ураган «Ида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru