Река Миссисипи развернулась из-за урагана «Ида» в США

Как отметил специалист, поток воды из-за штормового нагона замедлился, а затем начал двигаться в обратном направлении, сообщает Ura.ru.

«Уровень реки в воскресенье поднялся примерно на 7 футов (2,1 метра - НСН) из-за штормового нагона. За это время течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра - НСН) в секунду до полуфута (0,15 метра - НСН) в секунду в обратном направлении», — рассказал Перьен.

Отмечается, что скорость потока была отрицательной в течение трех часов, сообщает телеканал «360».

Эксперт объяснил эти изменения ураганным ветром, скорость которого превышала 65 метров в секунду, и штормовым приливом в Мексиканском заливе.

Перьен напомнил, что Миссисипи уже меняла свое направление в 2005 году во время обрушившегося на Новый Орлеан урагана «Катрина».

