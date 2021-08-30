Река Миссисипи развернулась из-за урагана «Ида» в США
Ураган «Ида», обрушившийся на южное побережье США, изменил направление течения крупнейшей американской реки Миссисипи. Об этом телеканалу CNN рассказал ведущий гидролог Гидрологической службы страны Скотт Перьен.
Как отметил специалист, поток воды из-за штормового нагона замедлился, а затем начал двигаться в обратном направлении, сообщает Ura.ru.
«Уровень реки в воскресенье поднялся примерно на 7 футов (2,1 метра - НСН) из-за штормового нагона. За это время течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра - НСН) в секунду до полуфута (0,15 метра - НСН) в секунду в обратном направлении», — рассказал Перьен.
Отмечается, что скорость потока была отрицательной в течение трех часов, сообщает телеканал «360».
Эксперт объяснил эти изменения ураганным ветром, скорость которого превышала 65 метров в секунду, и штормовым приливом в Мексиканском заливе.
Перьен напомнил, что Миссисипи уже меняла свое направление в 2005 году во время обрушившегося на Новый Орлеан урагана «Катрина».
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