Байден объявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане

Президент США Джо Байден признал стихийным бедствием обрушившийся на американский штат Луизиана ураган «Ида». Американский лидер распорядился оказать федеральную помощь властям и пострадавшим от стихии жителям штата, сообщает пресс-служба Белого дома.

Река Миссисипи развернулась из-за урагана «Ида» в США

Отмечается, что поддержка американского правительства подразумевает предоставление грантов на временное проживание и восстановление постоянного жилья, кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также дополнительные программы по оказанию помощи местному бизнесу.

Кроме того, администрация США намерена оказать помощь властям и некоммерческим организациям в Луизиане.

Сильнейший ураган «Ида» приблизился к США 28 августа, стихия затронула штаты Техас, Луизиана, Алабама, Флорида и Миссисипи, отмечают Известия. Из-за урагана более 600 тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает РИА ФАН. По данным СМИ, в результате стихийного бедствия погиб один человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УраганСШАДжо Байден
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