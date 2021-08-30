Байден объявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане

Отмечается, что поддержка американского правительства подразумевает предоставление грантов на временное проживание и восстановление постоянного жилья, кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также дополнительные программы по оказанию помощи местному бизнесу.

Кроме того, администрация США намерена оказать помощь властям и некоммерческим организациям в Луизиане.

Сильнейший ураган «Ида» приблизился к США 28 августа, стихия затронула штаты Техас, Луизиана, Алабама, Флорида и Миссисипи, отмечают Известия. Из-за урагана более 600 тысяч местных жителей остались без электричества, сообщает РИА ФАН. По данным СМИ, в результате стихийного бедствия погиб один человек.

