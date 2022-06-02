Растет число погибших при стрельбе в американской больнице

В результате стрельбы в медицинском центре в американском городе Талсе погибли пять человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 18 детей и трое взрослых

По их словам, стрелком оказался мужчина 35-40 лет, который был вооружен винтовкой и пистолетом. Отмечается, что стрелок умер.

О происшествии информирован президент США Джо Байден.

Сообщалось, что в результате стрельбы множество людей пострадали.

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