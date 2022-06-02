Растет число погибших при стрельбе в американской больнице
2 июня 202205:03
В результате стрельбы в медицинском центре в американском городе Талсе погибли пять человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на правоохранительные органы.
По их словам, стрелком оказался мужчина 35-40 лет, который был вооружен винтовкой и пистолетом. Отмечается, что стрелок умер.
О происшествии информирован президент США Джо Байден.
Сообщалось, что в результате стрельбы множество людей пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Растет число погибших при стрельбе в американской больнице
- Песков анонсировал прямую линию с Путиным после ПМЭФ
- Супруга Кадырова возглавила рейтинг «первых леди» регионов
- В JP Morgan предупредили о надвигающемся экономическом «урагане»
- В результате стрельбы в США есть погибшие
- США снимают ограничения на авиасообщение с Кубой
- СМИ: США планируют продать Украине четыре беспилотника
- Минобороны РФ: Киев планирует обстреливать Россию американскими ракетами
- Байден не исключил закупки российской нефти по заниженным ценам
- Эмбер Херд отреагировала на вердикт суда
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru