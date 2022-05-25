Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 18 детей и трое взрослых
Число погибших в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас, возросло до 21, жертвами нападения стали в том числе 18 детей. Об этом сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес в эфире телеканала CNN.
Кроме того, Гутьеррес заявил о смерти самого стрелка.
Ранее стало известно, что местный житель открыл стрельбу в учебном заведении в Ювалде. Как выяснилось, стрелявший — 18-летний Сальвадор Рамос, ученик этой школы, пишет РИА ФАН. В СМИ появлялась информация о задержании злоумышленника. Полиция устанавливает мотивы преступника и обстоятельства нападения, отмечает телеканал «360».
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