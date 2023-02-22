Небензя: Запад не заинтересован в честном расследовании подрывов «Северных потоков»

На такую позицию, по его словам, указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, что «усиливает наши подозрения».

Как отметил дипломат, расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США. Небензя считает, что стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам.

