Небензя: Запад не заинтересован в честном расследовании подрывов «Северных потоков»

Западные страны не заинтересованы в объективном расследовании взрыва на «Северных потоках», сообщил на это на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» перенесли

На такую позицию, по его словам, указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, что «усиливает наши подозрения».

Как отметил дипломат, расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США. Небензя считает, что стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Василий Небензя
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