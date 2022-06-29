Раскрыто меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде
Король Испании Фелипе VI и королева Летиция устроят праздничный ужин в честь высокопоставленных гостей, приехавших на саммит Североатлантического альянса в Мадриде, сообщает Informacion со ссылкой на собеседника в королевском дворце.
В зале соберутся около 60 гостей, среди которых более 40 глав государств и правительств.
Закуски будут состоять из десятка наименований, в том числе севиче из морского окуня с «тигровым молоком», гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута.
Основное блюдо — хек под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой. На десерт подадут кокосовую пену с крошкой из мяты и маракуйей. Участникам банкета будут подавать белое и красное вина.
В Мадриде открывается саммит Североатлантического альянса, на котором будет принята новая стратегия, в которой Россия будет обозначена как» непосредственная угроза коллективной безопасности». На этом же мероприятии обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Йенс Столтенберг, генсек организации заявил, что президент РФ Владимир Путин получит больше НАТО на российской границе. Таким образом Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.
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