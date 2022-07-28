Reuters: Байден созвонился с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции «одного Китая», сообщает агентство Reuters.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов, лидеры также говорили на тему украинского кризиса и специальной военной операции России на Украине.
Ранее посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган заявил, что китайско-американские отношения ещё не вышли из трудностей, созданных администрацией, экс-президента Дональда Трампа и сталкиваются с растущими вызовами сегодня, сообщает RT.
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