Reuters: Байден созвонился с Си Цзиньпином

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора, который продолжался более двух часов, лидеры также говорили на тему украинского кризиса и специальной военной операции России на Украине.

Ранее посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган заявил, что китайско-американские отношения ещё не вышли из трудностей, созданных администрацией, экс-президента Дональда Трампа и сталкиваются с растущими вызовами сегодня, сообщает RT.