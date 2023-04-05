Раскольники ворвались в православный храм во время отпевания погибшего украинского военнослужащего

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, когда в нем велось отпевание погибшего украинского военнослужащего. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

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По данным представителей Черновицко-Буковинской епархии, во время проведения обряда в Свято-Михайловском соборе в селе Задубровка боевики в балаклавах пилили дверь в алтарь храма, в то время как священнослужители ПЦУ изображали молитву.

Отмечается, что УПЦ и ПЦУ договорились о проведении отпевания, однако к 10 часам утра у храма появилась группа из 40 молодых людей, чьи лица были скрыты под балаклавами.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Православная Церковь УкраиныПроисшествияУПЦХрамы

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