Раскольники ворвались в православный храм во время отпевания погибшего украинского военнослужащего

По данным представителей Черновицко-Буковинской епархии, во время проведения обряда в Свято-Михайловском соборе в селе Задубровка боевики в балаклавах пилили дверь в алтарь храма, в то время как священнослужители ПЦУ изображали молитву.

Отмечается, что УПЦ и ПЦУ договорились о проведении отпевания, однако к 10 часам утра у храма появилась группа из 40 молодых людей, чьи лица были скрыты под балаклавами.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

