РАН: Взрыв офиса межкорейской координации не грозит военным конфликтом

Такие действия со стороны Северной Кореи – ответ на недавние запуски южанами воздушных шаров с антисеверокорейскими прокламациями, пояснил в беседе с НСН завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Северяне восприняли это как крайне недружественный шаг со стороны южан, неожиданный в свете победы президента Мун Чжэ Ина на парламентских выборах 15 апреля, где он декларировал расширение межкорейского сотрудничества (на парламентских выборах в Южной Корее победила правящая партия «Тобуро» — НСН). А на деле пошли вот такие недружественные шаги. Чтобы продемонстрировать степень своего недовольства, вот такой непоследовательной политикой руководства Мун Чжэ Ина, северяне совершают подобные действия», — отметил специалист.

Воронцов считает, что произошедшее не приведет к серьезным последствиям, однако наступит политическое охлаждение.

«Не думаю, что это приведет к сильному, тем более к военному обострению. Будет обмен политическими обвинениями, некоторое политическое охлаждение. Но к крупным военно-политическим осложнениям не приведет», — полагает Воронцов.

Ранее событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происходящее на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. Он также призвал стороны к сдержанности.

