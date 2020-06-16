РАН: Взрыв офиса межкорейской координации не грозит военным конфликтом

Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, во что выльется напряжение на Корейском полуострове. 

Власти Северной Кореи взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для координации с южными соседями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили южнокорейские СМИ, а затем подтвердили и власти КНДР. В эфире Центрального телевидения республики было зачитано заявление, в котором говорилось, что отдел по борьбе с врагами уничтожил офис межкорейской координации.

Такие действия со стороны Северной Кореи – ответ на недавние запуски южанами воздушных шаров с антисеверокорейскими прокламациями, пояснил в беседе с НСН завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Северяне восприняли это как крайне недружественный шаг со стороны южан, неожиданный в свете победы президента Мун Чжэ Ина на парламентских выборах 15 апреля, где он декларировал расширение межкорейского сотрудничества (на парламентских выборах в Южной Корее победила правящая партия «Тобуро» — НСН). А на деле пошли вот такие недружественные шаги. Чтобы продемонстрировать степень своего недовольства, вот такой непоследовательной политикой руководства Мун Чжэ Ина, северяне совершают подобные действия», — отметил специалист.

Воронцов считает, что произошедшее не приведет к серьезным последствиям, однако наступит политическое охлаждение.

«Не думаю, что это приведет к сильному, тем более к военному обострению. Будет обмен политическими обвинениями, некоторое политическое охлаждение. Но к крупным военно-политическим осложнениям не приведет», — полагает Воронцов.

Ранее событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происходящее на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. Он также призвал стороны к сдержанности.

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ФОТО: flickr
ТЕГИ:ВзрывЮжная КореяСеверная Корея
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