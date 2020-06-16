РАН: Взрыв офиса межкорейской координации не грозит военным конфликтом
Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, во что выльется напряжение на Корейском полуострове.
Власти Северной Кореи взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для координации с южными соседями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили южнокорейские СМИ, а затем подтвердили и власти КНДР. В эфире Центрального телевидения республики было зачитано заявление, в котором говорилось, что отдел по борьбе с врагами уничтожил офис межкорейской координации.
(7th LD) N. Korea blows up joint liaison office in Kaesong https://t.co/dhw5XhkfNT— Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020
Такие действия со стороны Северной Кореи – ответ на недавние запуски южанами воздушных шаров с антисеверокорейскими прокламациями, пояснил в беседе с НСН завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
«Северяне восприняли это как крайне недружественный шаг со стороны южан, неожиданный в свете победы президента Мун Чжэ Ина на парламентских выборах 15 апреля, где он декларировал расширение межкорейского сотрудничества (на парламентских выборах в Южной Корее победила правящая партия «Тобуро» — НСН). А на деле пошли вот такие недружественные шаги. Чтобы продемонстрировать степень своего недовольства, вот такой непоследовательной политикой руководства Мун Чжэ Ина, северяне совершают подобные действия», — отметил специалист.
Воронцов считает, что произошедшее не приведет к серьезным последствиям, однако наступит политическое охлаждение.
«Не думаю, что это приведет к сильному, тем более к военному обострению. Будет обмен политическими обвинениями, некоторое политическое охлаждение. Но к крупным военно-политическим осложнениям не приведет», — полагает Воронцов.
Ранее событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происходящее на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность. Он также призвал стороны к сдержанности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Лукашенко преподнес дар Зеленскому и намекнул на близость народов
- Юлия Липницкая рассказала о своей беременности
- Милонов предложил вышибать «Ганнибалов Лектеров» из молодежи патриотизмом
- Вирусолог назвал преимущество России перед угрозой новой волны коронавируса
- Перестрелка с 5 убитыми в Назрани началась со спора двух братьев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru