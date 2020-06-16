КНДР взорвала межкорейский офис связи

Позднее информацию подтвердили власти Северной Кореи. В эфире Центрального телевидения республики было зачитано заявление, в котором говорилось, что отдел по борьбе с врагами уничтожил офис межкорейской координации.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились после того, как южнокорейские активисты распространили агитационные листовки в демилитаризованной зоне и на юге КНДР, сообщает «Свободная пресса». Власти Северной Кореи рассматривают возможность введения войск в демилитаризованную зону.

