КНДР взорвала межкорейский офис связи

Власти Северной Кореи уничтожили межкорейский офис связи в городе Кэсон, использовавшийся для координации с южными соседями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили южнокорейские СМИ, передаёт RT.

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На опубликованных фотографиях видно, как над районом Кэсонского промышленного комплекса на территории КНДР поднимается дым. Очевидцы слышали взрывы.

Позднее информацию подтвердили власти Северной Кореи. В эфире Центрального телевидения республики было зачитано заявление, в котором говорилось, что отдел по борьбе с врагами уничтожил офис межкорейской координации.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились после того, как южнокорейские активисты распространили агитационные листовки в демилитаризованной зоне и на юге КНДР, сообщает «Свободная пресса». Власти Северной Кореи рассматривают возможность введения войск в демилитаризованную зону.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Южная КореяКНДР
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