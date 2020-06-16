КНДР взорвала межкорейский офис связи
Власти Северной Кореи уничтожили межкорейский офис связи в городе Кэсон, использовавшийся для координации с южными соседями. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили южнокорейские СМИ, передаёт RT.
На опубликованных фотографиях видно, как над районом Кэсонского промышленного комплекса на территории КНДР поднимается дым. Очевидцы слышали взрывы.
(3rd LD) N. Korea blows up joint liaison office in Kaesong https://t.co/RKde3LIy74— Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020
Позднее информацию подтвердили власти Северной Кореи. В эфире Центрального телевидения республики было зачитано заявление, в котором говорилось, что отдел по борьбе с врагами уничтожил офис межкорейской координации.
Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились после того, как южнокорейские активисты распространили агитационные листовки в демилитаризованной зоне и на юге КНДР, сообщает «Свободная пресса». Власти Северной Кореи рассматривают возможность введения войск в демилитаризованную зону.
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