В Кремле обеспокоены обострением на Корейском полуострове
В Кремле внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове и считают, что происходящее там вызывает обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 16 июня.
Контакты на высоком или на высшем уровне не запланированы, отметил он. По его словам, Москва призывает стороны к сдержанности, передаёт РИА Новости.
Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились после того, как южнокорейские активисты распространили агитационные листовки в демилитаризованной зоне и на юге Северной Кореи. 16 июня стало известно, что северокорейский власти взорвали центр межкорейской координации в городе Кэсон. Как сообщает RT, после этого Сеул привёл свои вооружённые силы в режим повышенной готовности на случай возможных столкновений у границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru