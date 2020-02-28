РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Satrlink

По словам Самуся, в пятницу этот вопрос будет обсуждаться с вице-президентом академии. Ученый академии отметил, что предполагается, что Starlink может испортить до 40% всех астрономических снимков.

Также Самусь заявил, что идею обращения в ООН одобряют в Европейском астрономическом сообществе.

Ранее в Российской академии космонавтики заявили НСН, что попытка главы Space X Илона Маска сэкономить на космических спутниках может привести к катастрофическим последствиям.

