РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Satrlink
Российская академия наук (РАН) направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink из-за ее влияния на работу астрономов. Как пишет argumenti.ru, соответствующее заявление сделал научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
По словам Самуся, в пятницу этот вопрос будет обсуждаться с вице-президентом академии. Ученый академии отметил, что предполагается, что Starlink может испортить до 40% всех астрономических снимков.
Также Самусь заявил, что идею обращения в ООН одобряют в Европейском астрономическом сообществе.
Ранее в Российской академии космонавтики заявили НСН, что попытка главы Space X Илона Маска сэкономить на космических спутниках может привести к катастрофическим последствиям.
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