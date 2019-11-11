SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink

В официальном аккаунте в Twitter компания сообщила об успешном размещении спутников. «Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено!», - говорится в сообщении.

Как напоминает Lenta.ru, SpaceX в 2015 году анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, согласно которой будет запущено 12 тысяч спутников. Отмечается, что пропускная способность составит один 1 гигабит/сек на пользователя.

