SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink

11 ноября 201920:47

Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink.

Трансляция велась на YouTube-канале компании. На орбиту спутники были выведены ракетой Falcon 9.

В официальном аккаунте в Twitter компания сообщила об успешном размещении спутников. «Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено!», - говорится в сообщении.

Как напоминает Lenta.ru, SpaceX в 2015 году анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, согласно которой будет запущено 12 тысяч спутников. Отмечается, что пропускная способность составит один 1 гигабит/сек на пользователя.

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