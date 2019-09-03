Продешевил и подставил. Илона Маска обвинили в космическом легкомыслии
В Российской академии космонавтики заявили НСН, что попытка главы Space X сэкономить на космических спутниках может привести к катастрофическим последствиям.
Спутник (КА) Atmospheric Dynamics Mission (ADM) Aeolus и запущенный компанией аппарат SpaceX Starlink 44 (AV) едва избежали столкновения в космосе. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter. Избежать столкновения удалось за счет корректировки орбиты ADM Aeolus, тогда как SpaceX отказалась изменить курс своего аппарата. Издание Space News предположило, что это может свидетельствовать о неуправляемости Starlink 44. Аппарат, в числе 60 аналогичных, был запущен в мае этого года. Впоследствии несколько спутников были признаны потерянными.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что этот инцидент стал следствием бизнес-модели основателя SpaceX Илона Маска, которая направлена на удешевление спутников.
«Мы лоб в лоб столкнулись с тем вопросом, о котором предупреждали аналитики, в частности, я говорил, еще несколько лет назад. Тогда стало известно о грандиозных планах по созданию систем спутников космического интернета, состоящих из сотен, а у Маска – из тысяч аппаратов. При создании таких систем критичным является стоимость одного аппарата: чем меньше, тем лучше. У бизнеса возникает желание экономить на всем. Я Маска ни в чем не обвиняю, но это просто бизнес-мотивация, развитие его проекта указывает на то, что создавая такие спутники - надо экономить на всех», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что на сегодняшний день не существует четкого регулирования активности в космосе. Чем активно пользуется бизнес.
«OneWeb и Starlink воспользовались тем, что в силу разных причин международного регулирования в этом вопросе нет. Оно отсутствует, потому что государства, как правило, опаздывают за развитием инновационных технологий. Маск действует абсолютно в рамках закона: требований к этим спутникам, что они должны уклоняться, иметь какие-то системы безопасности, нет. Как Маск решит, на сколько это безопасно – так и будет. Ну ладно, спутник Маска попал на другой спутник, который может маневрировать. А представьте, что на пути этого спутника окажется другой такой же. И что тогда? Это, на мой взгляд, угроза для всего человечества. Космос – общее достояние, но никаких правил поведения там нет», - отметил эксперт.
Ионин отметил, что единственная попытка регулирования была предпринята еще в 60-е годы, когда СССР и США договорились не выводить в космос оружие. В нынешних условиях технологического противостояния США и Китая принятие новых правил в принципе невозможно: даже если одна сторона предложит – другая откажется, даже не читая. Все это может привести к катастрофе.
«Результатом всего этого может стать лавинообразное столкновение аппаратов. Помните фильм "Гравитация": один спутник вышел из строя, попал в станцию, после чего все, что находилось в ближнем космосе, было поражено. Или мультик "ВАЛЛ-И" – вокруг Земли в космосе огромное поле мусора. Мы можем попасть в такую ситуацию», - добавил собеседник НСН.
Отметим, что член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков ранее в эфире НСН предсказал, что в будущем космическое пространство станет новым полем вооруженных противостояний.
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