Продешевил и подставил. Илона Маска обвинили в космическом легкомыслии

Спутник (КА) Atmospheric Dynamics Mission (ADM) Aeolus и запущенный компанией аппарат SpaceX Starlink 44 (AV) едва избежали столкновения в космосе. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter. Избежать столкновения удалось за счет корректировки орбиты ADM Aeolus, тогда как SpaceX отказалась изменить курс своего аппарата. Издание Space News предположило, что это может свидетельствовать о неуправляемости Starlink 44. Аппарат, в числе 60 аналогичных, был запущен в мае этого года. Впоследствии несколько спутников были признаны потерянными.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что этот инцидент стал следствием бизнес-модели основателя SpaceX Илона Маска, которая направлена на удешевление спутников.

«Мы лоб в лоб столкнулись с тем вопросом, о котором предупреждали аналитики, в частности, я говорил, еще несколько лет назад. Тогда стало известно о грандиозных планах по созданию систем спутников космического интернета, состоящих из сотен, а у Маска – из тысяч аппаратов. При создании таких систем критичным является стоимость одного аппарата: чем меньше, тем лучше. У бизнеса возникает желание экономить на всем. Я Маска ни в чем не обвиняю, но это просто бизнес-мотивация, развитие его проекта указывает на то, что создавая такие спутники - надо экономить на всех», - сказал он.