Источники сообщили о числе погибших в Карабахе сирийских наемников

В Нагорном Карабахе погибли 93 наемника из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской оппозиции. Уточняется, что тела 53 из них в воскресенье доставлены в Сирию.

По словам источников, в минувшие выходные в Карабах из Сирии отправилась третья партия наемников - 430 человек.

Ранее другой источник сообщал, что по состоянию на 1 октября в НКР находились 322 сирийских боевика.