Источники сообщили о числе погибших в Карабахе сирийских наемников
В Нагорном Карабахе погибли 93 наемника из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сирийской оппозиции. Уточняется, что тела 53 из них в воскресенье доставлены в Сирию.
По словам источников, в минувшие выходные в Карабах из Сирии отправилась третья партия наемников - 430 человек.
Ранее другой источник сообщал, что по состоянию на 1 октября в НКР находились 322 сирийских боевика.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о 300 сирийских боевиках, переброшенных в Карабах. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений. Он утверждает, что наемников у Азербайджана нет.
Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев 3 октября также заявил, что иностранные силы в боевых операциях на стороне республики участия не принимают, передает RT.
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