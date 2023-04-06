Рак крови диагностировали у Берлускони
Онкологическое заболевание выявлено у бывшего председателя правительства Италии Сильвио Берлускони — лейкемию. Информацию о таком диагнозе распространило издание Corriere della Sera.
До этого лидер правой партии «Вперед, Италия2, входящей в правительственную коалицию, несколько раз попадал в больницу, последний раз по времени - накануне. Тогда сообщалось, что это связано с проблемами сердечно-сосудистой системы и дыхательной недостаточностью.
Рак крови у него обнаружили после взятия анализов, в том числе костного мозга. Сейчас 86-летний политик находится в реанимации. Официальных подтверждений диагноза пока не последовало.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно экс-премьер Италии ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот никогда не сталкивался с «ужасами войны».
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