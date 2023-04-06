Рак крови диагностировали у Берлускони

Рак крови у него обнаружили после взятия анализов, в том числе костного мозга. Сейчас 86-летний политик находится в реанимации. Официальных подтверждений диагноза пока не последовало.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно экс-премьер Италии ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот никогда не сталкивался с «ужасами войны».

