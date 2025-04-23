В Берлине отказались выгонять россиян с праздника в честь победы над нацизмом
Управа Берлинского района Трептов-Кепеник заявила, что она не собирается выгонять российских дипломатов, если они придут на мероприятия, посвященные празднованию победы над нацизмом. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.
В обращении администрации уточняется, что подобные действия были бы неуместными. Районные чиновники отметили, что не выдворят россиян и белорусов, если они появятся без приглашения.
Местные власти добавили, что такое решение было принято из-за того, что Советский Союз сыграл историческую роль в освобождении Германии и Европы. Они подчеркнули, что советский народ понес огромные жертвы в этой борьбе.
Ранее сообщалось, что в Германии захотели провести День Победы без российского посла, напоминает НСН.
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