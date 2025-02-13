Радиостанция «Судного дня» передала в эфир 25 загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Станцией Судного дня», передала в эфир 25 таинственных сообщений, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

СМИ: «Радиостанция Судного дня» взломана, звучат песни Шамана

Это произошло в течение суток 12 февраля. Среди слов, которые звучали в эфире, были «бульвар», «сучение», «елецобазаз», «штатогном», «волкокран» и прочие.

УВБ-76 создана для оповещения в случае запуска ядерных ракет.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала странные сообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Радиостанция

Горячие новости

Все новости

партнеры