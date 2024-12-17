«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 24 странных сообщения за сутки, сообщает aif.ru.

Это произошло 13 декабря. Первыми в эфире прозвучали такие слова, как «азбука», «хунхуз» и «нанайка», затем - «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Последним словом было «бродощёлк».

В эфире круглосуточного вещания 99,99% занимают обычные радиолокационные «жужжания».

По одной из версий, «Радиостанция Судного дня» должна будет запустить ядерные боеголовки в случае начала ядерного конфликта.

Ранее в Турции заявили, что конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

