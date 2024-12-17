«Панкосвод» и «онероруст»: «Радиостанция Судного дня» передала странные сообщения
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 24 странных сообщения за сутки, сообщает aif.ru.
Это произошло 13 декабря. Первыми в эфире прозвучали такие слова, как «азбука», «хунхуз» и «нанайка», затем - «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Последним словом было «бродощёлк».
В эфире круглосуточного вещания 99,99% занимают обычные радиолокационные «жужжания».
По одной из версий, «Радиостанция Судного дня» должна будет запустить ядерные боеголовки в случае начала ядерного конфликта.
Ранее в Турции заявили, что конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru