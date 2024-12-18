СМИ: «Радиостанция Судного дня» взломана, звучат песни Шамана

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76, передаются песни Шамана, сообщает Telegram-канал Baza.

Не исключено, что радиостанцию взломали. В эфире звучала песня Шамана «Я — русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР.

УВБ-76 создана для оповещения в случае запуска ядерных ракет.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала странные сообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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