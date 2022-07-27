Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение члена фракции «Слуга народа» Андрея Костина на пост генерального прокурора страны. Об этом сообщает пресс-служба украинской генпрокуратуры.
«Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора», — сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства Украины.
Как отмечается, кандидатуру нового генпрокурора поддержали 299 народных избранников.
Назначить Костина генпрокурором предложил президент страны Владимир Зеленский.
Ранее приказом Зеленского была отстранена от должности генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
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