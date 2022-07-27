Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение члена фракции «Слуга народа» Андрея Костина на пост генерального прокурора страны. Об этом сообщает пресс-служба украинской генпрокуратуры.

«Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора», — сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства Украины.

Как отмечается, кандидатуру нового генпрокурора поддержали 299 народных избранников.

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Назначить Костина генпрокурором предложил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее приказом Зеленского была отстранена от должности генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НазначениеГенпрокурорУкраинаВерховная Рада
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