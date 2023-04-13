Пёс президента Ирландии облаял Джо Байдена

Пользователи соцсетей пришли в восторг от реакции пса президента Ирландии Майкла Хиггинса на американского лидера Джо Байдена.

Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США

Видео было опубликовано в Twitter. На кадрах видно, что Байден попытался позвать собаку к себе, однако она облаяла его в ответ.

Один из пользователей предположил в комментариях, что глава Белого дома «не умеет общаться с животными», а другой заявил, что «собаки чувствуют истинный характер людей».

«Мне уже нравится этот пёс», — заключил третий.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за потери при уходе из Афганистана, назвав действующего президента «самым большим идиотом из всех», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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