Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена является наиболее некомпетентной за всю историю страны. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом

Он отметил, что США скоро потеряют доллар в качестве мирового стандарта, а также могут столкнуться с третьей мировой войной из-за «глупых людей».

Ранее Дональд Трамп заявил, что доллар может скоро перестать быть мировой валютой «номер один» из-за проводимой политики администрации президента США. По его словам, если такое произойдет, то это станет самым большим поражением Соединенных Штатов в истории государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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