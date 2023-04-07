Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена является наиболее некомпетентной за всю историю страны. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что США скоро потеряют доллар в качестве мирового стандарта, а также могут столкнуться с третьей мировой войной из-за «глупых людей».
Ранее Дональд Трамп заявил, что доллар может скоро перестать быть мировой валютой «номер один» из-за проводимой политики администрации президента США. По его словам, если такое произойдет, то это станет самым большим поражением Соединенных Штатов в истории государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru