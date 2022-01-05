Пять сотрудников скорой помощи пострадали в ходе протестов в Алма-Ате
Пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий протестующих в Алма-Ате, сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.
В сообщении уточняется, что пострадали два водителя и три медработника, которые были госпитализированы.
В ведомстве рассказали, что участники протестов уничтожили две машины скорой помощи, разбили стёкла в городском кардиологическом центре.
«Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают автомобили скорой помощи и препятствуют госпитализации детей в больницы», - добавили в управлении.
Ранее Telegram-канал KazTAG сообщил, что в результате протестов в Алма-Ате пострадали порядка 20 сотрудников Нацгвардии.
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