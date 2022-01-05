Пять сотрудников скорой помощи пострадали в ходе протестов в Алма-Ате

Пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий протестующих в Алма-Ате, сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.

Взорвали автомобиль и подожгли резиденцию: на улицах Казахстана не стихают протесты

В сообщении уточняется, что пострадали два водителя и три медработника, которые были госпитализированы.

В ведомстве рассказали, что участники протестов уничтожили две машины скорой помощи, разбили стёкла в городском кардиологическом центре.

«Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают автомобили скорой помощи и препятствуют госпитализации детей в больницы», - добавили в управлении.

Ранее Telegram-канал KazTAG сообщил, что в результате протестов в Алма-Ате пострадали порядка 20 сотрудников Нацгвардии.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:Скорая ПомощьБеспорядкиПротестыКазахстан
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