Пять сотрудников скорой помощи пострадали в ходе протестов в Алма-Ате

В сообщении уточняется, что пострадали два водителя и три медработника, которые были госпитализированы.

В ведомстве рассказали, что участники протестов уничтожили две машины скорой помощи, разбили стёкла в городском кардиологическом центре.

«Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают автомобили скорой помощи и препятствуют госпитализации детей в больницы», - добавили в управлении.

Ранее Telegram-канал KazTAG сообщил, что в результате протестов в Алма-Ате пострадали порядка 20 сотрудников Нацгвардии.

