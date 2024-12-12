ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
12 декабря 202418:09
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа ВСУ над Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в 15:50 по московскому времени.
Целью украинской армии было совершение теракта на территории России.
Ранее силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru