ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в 15:50 по московскому времени.

Целью украинской армии было совершение теракта на территории России.

Ранее силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

