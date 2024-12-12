ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа ВСУ над Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в 15:50 по московскому времени.

Целью украинской армии было совершение теракта на территории России.

Ранее силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФБелгородская областьВСУБеспилотники

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