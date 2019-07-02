Путина сделали 45-ым президентом США

Имя российского лидера Владимира Путина появилось в списке американских президентов. Неизвестный написал «Путин» под номером 45 на памятной доске, перечисляющей президентов США, в Президентской роще в Райском парке в городе Цинциннати в штате Огайо. Об этом сообщает НСН со ссылкой на USA Today.

Как пишет американская газета, в Президентской роще с 1882 года в честь каждого главы США были посажены деревья. Причем многие лидеры сами выбирали виды деревьев, посаженных в свою честь.

Фотография памятной доски появилась на портале Reddit. На ней видно, как после 44-го президента Барака Обамы кто-то подписал фломастером «45 Путин». Представители парка подтвердили факт вандализма в понедельник, 1 июля.