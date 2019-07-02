Путина сделали 45-ым президентом США
На памятной доске в Президентской роще в штате Огайо неизвестный написал фломастером имя российского лидера на предназначенной для Трампа строке. Подробнее в материале НСН.
Имя российского лидера Владимира Путина появилось в списке американских президентов. Неизвестный написал «Путин» под номером 45 на памятной доске, перечисляющей президентов США, в Президентской роще в Райском парке в городе Цинциннати в штате Огайо. Об этом сообщает НСН со ссылкой на USA Today.
Как пишет американская газета, в Президентской роще с 1882 года в честь каждого главы США были посажены деревья. Причем многие лидеры сами выбирали виды деревьев, посаженных в свою честь.
Фотография памятной доски появилась на портале Reddit. На ней видно, как после 44-го президента Барака Обамы кто-то подписал фломастером «45 Путин». Представители парка подтвердили факт вандализма в понедельник, 1 июля.
Отмечается, что имя настоящего 45-го президента США Дональда Трампа не присутствует на памятной доске, так как имена добавляются только по завершению срока полномочий главы государства.
Ранее недовольство американских СМИ вызвало поведение президента страны на саммите G20 в японской Осаке. Трампа раскритиковали за шутливый тон разговора с российским коллегой. Американский лидер с улыбкой на лице обратился к Путину с фразой «Не вмешивайтесь в наши выборы», при этом погрозив ему пальцем.
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