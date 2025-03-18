Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек

Уточняется, что обмен состоится 19 марта по формуле 175 на 175 человек.

Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые сейчас проходят лечения в медучреждениях России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ходе телефонных переговоров между Путиным и Трампом обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в Украине.

