Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия проведет обмен пленными с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что обмен состоится 19 марта по формуле 175 на 175 человек.
Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые сейчас проходят лечения в медучреждениях России.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ходе телефонных переговоров между Путиным и Трампом обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru