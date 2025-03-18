СМИ: Путин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прошел «очень хорошо».

Источник, знакомый с деталями беседы, отметил положительный характер разговора. Звонок состоялся в 17:00 мск, как сообщил ранее помощник президента США Дэн Скавино.

Начался телефонный разговор Путина и Трампа

Основными темами обсуждения были урегулирование ситуации в Украине и нормализация двусторонних отношений между странами.

Предыдущий разговор между лидерами двух стран состоялся 12 февраля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

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