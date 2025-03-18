СМИ: Путин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор
18 марта 202520:11
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прошел «очень хорошо».
Источник, знакомый с деталями беседы, отметил положительный характер разговора. Звонок состоялся в 17:00 мск, как сообщил ранее помощник президента США Дэн Скавино.
Основными темами обсуждения были урегулирование ситуации в Украине и нормализация двусторонних отношений между странами.
Предыдущий разговор между лидерами двух стран состоялся 12 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru