СМИ: Путин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о том, что телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прошел «очень хорошо».

Источник, знакомый с деталями беседы, отметил положительный характер разговора. Звонок состоялся в 17:00 мск, как сообщил ранее помощник президента США Дэн Скавино.