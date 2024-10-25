Путин заявил о расстреле командирами ВСУ солдат при попытке сдаться в плен
Украинские командиры расстреливают подчиненных при попытке сдаться в плен в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
При этом, по словам президента, российские военные взяли в плен много военнослужащих ВСУ и хорошо обращаются с ними.
Ранее глава государства заявил, что российская армия создала надежное кольцо окружения украинских войск в Курской области, постепенно сжимает его и приступила к уничтожению группировки.
При этом, подчеркнул Путин, украинское командование скрывает реальное положение дел от солдат, однако обстановки на фронте это не меняет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербургская модель-косплеер обвинила Disney в краже образа Малефисенты
- Путин заявил о расстреле командирами ВСУ солдат при попытке сдаться в плен
- Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили вечером над Курской областью
- ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума о присоединении страны к Евросоюзу
- Путин: Российские войска создали кольцо окружения ВСУ в Курской области
- Дашкевич и «Анонимус»: Чем россияне заменили Акунина
- Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области
- Член жюри премии «Все цвета джаза» назвал лучшую жанровую композицию
- Суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий
- СМИ: Британка бросила мужа ради лошади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru