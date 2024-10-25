Путин заявил о расстреле командирами ВСУ солдат при попытке сдаться в плен

Украинские командиры расстреливают подчиненных при попытке сдаться в плен в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области

При этом, по словам президента, российские военные взяли в плен много военнослужащих ВСУ и хорошо обращаются с ними.

Ранее глава государства заявил, что российская армия создала надежное кольцо окружения украинских войск в Курской области, постепенно сжимает его и приступила к уничтожению группировки.

При этом, подчеркнул Путин, украинское командование скрывает реальное положение дел от солдат, однако обстановки на фронте это не меняет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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