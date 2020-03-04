«Нафтогаз» и США решили окончательно похоронить «Северный поток-2»

Украина и США ведут переговоры, цель которых – окончательное закрытие проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США – НСН), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», - заявил Коболев, добавив, что технически у России еще есть возможность завершить оставшийся участок газопровода.

Новости за ночь: Способное достроить «Северный поток-2» судно движется к Египту

Глава «Нафтогаза» добавил, что санкции против «Северного потока-2» нужны для обеспечения энергетической безопасности Украины, передает Газета.ру

В свою очередь сенатор Олег Морозов обвинил Украину в том, что она хочет «испортить ужин Европе».

«Я думаю, что европейцам это очень не понравится именно потому, что Украина свои проблемы решила и теперь хочет насолить Европе», - сказал он в интервью РИА ФАН.

Ранее глава министерства энергетики США Дэн Бруйет заявил, что у России нет технологий для достройки «Северного потока-2», сообщает «Свободная пресса»

Напомним, строительство было заморожено из-за американских санкций, в результате которых компания-подрядчик была вынуждена отозвать свое судно-трубоукладчик.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНафтогазСеверный Поток-2США