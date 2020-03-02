США исключили из санкций две российские компании

Вашингтон снял санкции с двух российских компаний. Об этом сообщил Минфин США. Ограничительные меры были связаны с северокорейскими поставками.

Отмечается, что министерство исключило "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - "ННК-Приморнефтепродукт" - в качестве четырех юридических лиц.