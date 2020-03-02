США исключили из санкций две российские компании
Вашингтон снял санкции с двух российских компаний. Об этом сообщил Минфин США. Ограничительные меры были связаны с северокорейскими поставками.
Отмечается, что министерство исключило "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - "ННК-Приморнефтепродукт" - в качестве четырех юридических лиц.
В конце февраля США объявили о новых санкциях в отношении четырех государств – Китая, Ирака, России и Турции. Всего в «черный список» попали 13 физических и юридических лиц. Санкции введены за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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