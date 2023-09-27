Путин выразил президенту Ирака соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя
Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака соболезнования по случаю пожара на свадьбе в городе Хамданийя, сообщили в Кремле.
Ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе на севере страны. ЧП произошло в округе Аль-Хамдания. По данным иракского управления гражданской обороны, во время праздника использовались фейерверки.
Ранее агентство INA сообщило, что в результате ЧП в провинции Найнава погибли 100 человек, более 150 пострадали. Позже телеканал Al Arabiya заявил о 120 жертвах и более 200 пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил противопожарной безопасности и использование фейерверков в закрытом помещении, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru