Путин выразил президенту Ирака соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя

Ранее организация Красного полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе на севере страны. ЧП произошло в округе Аль-Хамдания. По данным иракского управления гражданской обороны, во время праздника использовались фейерверки.

Ранее агентство INA сообщило, что в результате ЧП в провинции Найнава погибли 100 человек, более 150 пострадали. Позже телеканал Al Arabiya заявил о 120 жертвах и более 200 пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил противопожарной безопасности и использование фейерверков в закрытом помещении, отмечает RT.

