Путин: Ситуация в Газе - тотальное уничтожение населения
6 июня 202401:35
Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, это тотальное уничтожение мирных жителей анклава.
«То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже», – считает глава государства.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что происходящее в секторе Газа является резней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru