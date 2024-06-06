Путин: Ситуация в Газе - тотальное уничтожение населения

Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

СМИ: Нетаньяху заявил о готовности Израиля временно остановить операцию в Газе

По его словам, это тотальное уничтожение мирных жителей анклава.

«То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже», – считает глава государства.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что происходящее в секторе Газа является резней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Владимир ПутинИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры