В США допустили военное противостояние с Россией в Сирии

США и Россия могут вступить в военный конфликт в Сирии из-за близкого контакта в зоне боевых действий. Об этом пишет обозреватель Бонни Кристиан в своей статье для Newsweek.

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Автор американского журнала указывает, что риски столкновения увеличиваются из-за ситуации в Европе и усиления конфронтации между странами. По словам Кристиан, присутствующие в Сирии военные действуют в тесном контакте и часто противоборствуют, хотя и не находятся в открытом конфликте.

Эксперт отмечает, что мысль о противостоянии РФ и США «пугает даже ястребов», так как ядерных арсеналов двух стран «достаточно, чтобы многократно уничтожить мир».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:СирияСШАРоссия
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