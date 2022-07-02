В США допустили военное противостояние с Россией в Сирии
США и Россия могут вступить в военный конфликт в Сирии из-за близкого контакта в зоне боевых действий. Об этом пишет обозреватель Бонни Кристиан в своей статье для Newsweek.
Автор американского журнала указывает, что риски столкновения увеличиваются из-за ситуации в Европе и усиления конфронтации между странами. По словам Кристиан, присутствующие в Сирии военные действуют в тесном контакте и часто противоборствуют, хотя и не находятся в открытом конфликте.
Эксперт отмечает, что мысль о противостоянии РФ и США «пугает даже ястребов», так как ядерных арсеналов двух стран «достаточно, чтобы многократно уничтожить мир».
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