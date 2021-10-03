Путин рассказал о сотрудничестве России и Германии в международных вопросах

Путин назвал объединение Германии важным историческим событием, «ознаменовавшим окончание холодной войны и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами». Он также сообщил о важности развития двустороннего сотрудничества между странами в различных областях. Путин уточнил, что усилия в этом направлении отвечают интересам народов России и Германии.

Ранее в Германии назвали нереалистичным план отказа от российского газа к 2045 году.







