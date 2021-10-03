Путин рассказал о сотрудничестве России и Германии в международных вопросах
Развитие сотрудничества РФ и Германии, в том числе в рамках международной повестки, полностью бы отвечало интересам обеих стран. Об этом сказано в поздравительной телеграмме, которая направлена Президентом России Владимиром Путиным своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, поскольку в Германии отмечается День германского единства. Текст послания размещен на сайте Кремля.
Путин назвал объединение Германии важным историческим событием, «ознаменовавшим окончание холодной войны и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами». Он также сообщил о важности развития двустороннего сотрудничества между странами в различных областях. Путин уточнил, что усилия в этом направлении отвечают интересам народов России и Германии.
Ранее в Германии назвали нереалистичным план отказа от российского газа к 2045 году.
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