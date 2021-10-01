В Германии назвали нереалистичным план отказа от российского газа к 2045 году

Возможность отказа Германии от российского газа к 2045 году «относительно нереалистична». Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте в интервью «Известиям».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия рассчитывает к 2045 году достичь климатического нейтралитета, благодаря чему снизится зависимость страны от поставок газа.

По словам Нольте, высказывание Меркель «совершенно неправильно».

«Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить. Однако пока упомянутые климатические цели основаны лишь на стратегиях, которые не были продуманы до конца. АдГ считает их относительно нереалистичными», — заявил парламентарий.

Нольте подчеркнул, что выступающие за отказ от российского газа партии не объясняют, как Германия будет обеспечивать энергоснабжение, пишет «Свободная пресса».

