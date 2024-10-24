Путин: Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает
Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает, что влияет в том числе на качество здравоохранения и вопросы водоснабжения, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС.
Он отметил, что эта проблема нарастает в том числе в Таджикистане и Киргизии. В свою очередь лидер Киргизии Садыр Жапаров отметил, что разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают сильное влияние на горные страны, а также изложил инициативы киргизской стороны в этой сфере.
Российский лидер подчеркнул, что российская сторона понимает озабоченности коллег.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН отметил, что увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, это слишком маленькая площадь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru