Путин: Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает

Он отметил, что эта проблема нарастает в том числе в Таджикистане и Киргизии. В свою очередь лидер Киргизии Садыр Жапаров отметил, что разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают сильное влияние на горные страны, а также изложил инициативы киргизской стороны в этой сфере.

Российский лидер подчеркнул, что российская сторона понимает озабоченности коллег.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН отметил, что увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, это слишком маленькая площадь, передает «Радиоточка НСН».

