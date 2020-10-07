Путин призвал к прекращению огня в Карабахе как можно быстрее

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых районах.

Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если на них же пойдут Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse.

Вместе с тем он отметил, что военные действия не начались бы без активного участия Турции.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

