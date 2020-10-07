Путин призвал к прекращению огня в Карабахе как можно быстрее
Президент РФ Владимир Путин призвал к прекращению огня в Карабахе как можно быстрее, передает РИА Новости.
«Люди гибнут, Москва надеется, что конфликт будет прекращен в ближайшее время», - заявил Путин и назвал события в Нагорном Карабахе трагедией.
Также глава государства сообщил, что находится в постоянном контакте с премьером Армении Николом Пашиняном по этой ситуации.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых районах.
Ереван готов пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если на них же пойдут Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse.
Вместе с тем он отметил, что военные действия не начались бы без активного участия Турции.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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