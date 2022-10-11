МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение

По словам турецкого дипломата, сторонам удалось договориться по пяти принципиальным пунктам, среди которых признание территориальной целостности обеих стран и демаркация границ.

Также Чавушоглу отметил, что нормализация взаимоотношений Турции и Армении и переговоры между Арменией и Азербайджаном по мирному договору не могут проходить независимо друг от друга.

Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

