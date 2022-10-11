МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение
Армения и Азербайджан смогли достичь мирного соглашения, осталось лишь реализовать договоренности. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
По словам турецкого дипломата, сторонам удалось договориться по пяти принципиальным пунктам, среди которых признание территориальной целостности обеих стран и демаркация границ.
Также Чавушоглу отметил, что нормализация взаимоотношений Турции и Армении и переговоры между Арменией и Азербайджаном по мирному договору не могут проходить независимо друг от друга.
Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой
- Депутат ГД: Мнение Пригожина о бесполезности российских депутатов ошибочно
- МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение
- Мэр Львова заявил, что почти треть города осталась без электроэнергии
- В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»
- Минобороны РФ: российские войска продолжили массированный удар по территории Украины
- Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве
- Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань
- СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России
- Мурашко: Россия и Сирия планируют сотрудничать в сфере инфекционной безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru