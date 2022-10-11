МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение

Армения и Азербайджан смогли достичь мирного соглашения, осталось лишь реализовать договоренности. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

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По словам турецкого дипломата, сторонам удалось договориться по пяти принципиальным пунктам, среди которых признание территориальной целостности обеих стран и демаркация границ.

Также Чавушоглу отметил, что нормализация взаимоотношений Турции и Армении и переговоры между Арменией и Азербайджаном по мирному договору не могут проходить независимо друг от друга.

Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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