Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов

Отмечается, что вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кяльбаджарского района, Новоивановка Гедабекского района. Подчеркивается, что использовалось стрелковое оружие различного калибра. Согласно данным ведомства, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 135 военнослужащих в ходе боев на границе с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

