Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1 014

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения заявил, что число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке страны увеличилось до 1 014.

Два новых землетрясения зафиксировали в центральной части Турции

Он также отметил, что было разрушено 2 824 здания.

«Мы располагаем данными о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан», - сообщил Сезер.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш, погибли 912 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры