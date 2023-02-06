Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1 014
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения заявил, что число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке страны увеличилось до 1 014.
Он также отметил, что было разрушено 2 824 здания.
«Мы располагаем данными о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан», - сообщил Сезер.
Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш, погибли 912 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru