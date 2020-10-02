Путин назвал Трампа оптимистом и пожелал выздоровления

Президент России Владимир Путин отправил лидеру США Дональду Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», - написал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что он и его жена заразились коронавирусом. Он пообещал пройти это испытание вместе и поскорее выздороветь. Трампу пришлось уйти на самоизоляцию в разгар предвыборной кампании.