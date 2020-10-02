Путин назвал Трампа оптимистом и пожелал выздоровления
Президент России Владимир Путин отправил лидеру США Дональду Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса.
«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», - написал глава государства.
Ранее Трамп заявил, что он и его жена заразились коронавирусом. Он пообещал пройти это испытание вместе и поскорее выздороветь. Трампу пришлось уйти на самоизоляцию в разгар предвыборной кампании.
В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил перспективы американского президента на выздоровление и способность управлять страной на карантине.
«Американская медицина, когда хочет сделать что-то хорошее, то она это сделает. Там высокий уровень, его будут защищать, но природа есть природа, кто знает, как будет. Сейчас, думаю, все его противники замерли», - отметил он.
При этом, вирусолог выразил мнение, что Трамп из-за политических соображений откажется прибегнуть к помощи российской вакцины после выздоровления.
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