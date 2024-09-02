Путин: Политика Запада – главная причина трагедии на Украине
Президент России Владимир Путин считает, что причина трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политики коллективного Запада во главе с США.
Об этом глава государства заявил в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию. Также, по словам российского лидера, решения лидеров СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине.
Ранее представители МИД Украины обратились к правительству Монголии с просьбой «задержать» президента России Владимира Путина. Речь идет об «ордере на арест», выданном российскому лидеру 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Он не признается Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru