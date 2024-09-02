Путин: Политика Запада – главная причина трагедии на Украине

Об этом глава государства заявил в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию. Также, по словам российского лидера, решения лидеров СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине.

Ранее представители МИД Украины обратились к правительству Монголии с просьбой «задержать» президента России Владимира Путина. Речь идет об «ордере на арест», выданном российскому лидеру 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Он не признается Россией.

