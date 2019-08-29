Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с транзитом газа через Украину в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте немецкого правительства.

Отмечается, что стороны пришли к выводу о необходимости ускорения переговоров по поводу перезаключения контракта.

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — цитирует сообщение RT.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту в «нормандском формате», который намечен на сентябрь в Париже.

Напомним, контракт на транзит газа через Украину истекает в 2020 году. Россия и Украина никак не могут договориться по поводу условий. Однако, в этом противостоянии больше политики, чем экономики, заметил в эфире НСН украинский экономист и политолог Александр Дудчак. По его мнению, ничто не мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа, кроме нежелания.

