Путин обсудил налёт дронов на НПЗ Саудовской Аравии с наследным принцем страны

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию с атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор сторон состоялся по инициативе Эр-Рияда. Российский лидер выразил обеспокоенность по поводу атак и заявил о необходимости тщательно разобраться и объективно расследовать ситуацию.