Путин обсудил налёт дронов на НПЗ Саудовской Аравии с наследным принцем страны
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию с атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что разговор сторон состоялся по инициативе Эр-Рияда. Российский лидер выразил обеспокоенность по поводу атак и заявил о необходимости тщательно разобраться и объективно расследовать ситуацию.
Напомним, компания Saudi Aramco оказалась вынуждена наполовину уменьшить суточную нефтедобычу. Причина – налет дронов, которые вывели из строя производственные мощности, сообщило агентство Bloomberg 14 сентября, в субботу. Объемы добычи нефти урезаны на 5 млн баррелей.
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