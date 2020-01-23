Осужденная в РФ израильтянка отказалась просить помилования у Путина
Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в России к реальному сроку по обвинению в контрабанде наркотиков, отказалась просить помилования у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи с осужденной.
Омбудсмен отметила, что Иссахар отказалась писать заявление, считая, обращения ее матери и ходатайства властей Израиля – достаточно.
В то же время Москалькова выразила надежду, что расценивает заявление Путина, сделанное им в Израиле, как шанс на возможное разрешение ситуации и освобождение израильтянки.
Сегодня Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились с матерью Иссахар. Президент России заверил женщину, что «все будет хорошо», отмечает «Свободная пресса».
Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии транзитом через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Девушку обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.
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