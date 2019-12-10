Найдена могила родного брата Путина

Поисковики нашли могилу брата президента России Владимира Путина, который погиб ребенком во время блокады Ленинграда. Об этом сам Путин рассказал на заседании Совета по правам человека.

Глава государства заявил, что могила брата была обнаружена на Пискаревке, причем найдено не только место, но и сам участок, на котором захоронен родственник президента.

«Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер и все во время блокады», - сказал президент.

Отметим, что Путин был третьим сыном в семье. Однако старшие братья умерли до его рождения. Старший, Альберт, скончался еще до начала Великой Отечественной войны.

Виктор умер в 1942 году в двухлетнем возрасте от дифтерии в Ленинграде.

