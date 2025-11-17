Посвященная запуску RT рекламная кампания стартовала в Индии

В Индии в преддверии запуска телеканала RT India стартовала масштабная рекламная кампания. Об этом сообщает RT.

Нейросети назвали новым вызовом для современных медиа

В частности, в Нью-Дели был запущен поезд, посвящённый российско-индийской дружбе. В состав вошли восемь тематических вагонов, рассказывающих восемь историй об общем пути обеих стран.

Кроме того, в аэропортах и торговых центрах крупнейших индийских городов появились билборды, с которых людей приветствует 5D-версия ведущей Рунджун Шармы.

Отмечается, что телеканал RT India планируется запустить до конца 2025 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об активной подготовке визита российского лидера Владимира Путина в Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот видео RT
ТЕГИ:ИндияРоссияТелеканалы

