Путин назвал военные столкновения в Карабахе трагедией

«Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», - добавил он.

Путин также напомнил, что в России живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Кроме того, президент заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.

НКР после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

