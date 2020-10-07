Путин назвал военные столкновения в Карабахе трагедией
Происходящее в Нагорном Карабахе – это трагедия, которую нужно прекратить в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что в результате обстрелов гибнут люди, обе сторон понесли большие потери. Вместе с тем глава государства выразил мнение, что до окончательного решение карабахского конфликта «судя по всему, еще далеко».
«Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», - добавил он.
Путин также напомнил, что в России живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.
Кроме того, президент заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией.
Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.
НКР после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.
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